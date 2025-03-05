  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лацио хочет как можно быстрее оформить трансфер защитника Арсенала
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лацио хочет как можно быстрее оформить трансфер защитника Арсенала

Италия

На фоне растущего интереса

Лацио хочет как можно быстрее оформить трансфер защитника Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карьерный взлет Нуну Тавареша побуждает "Лацио" как можно быстрее оформить его полноценный трансфер из "Арсенала". Римляне арендовали португальского левого защитника прошлым летом с опцией выкупа за 5 миллионов евро. Сейчас эта сумма выглядит настоящей выгодной сделкой, ведь Тавареш демонстрирует высокий уровень игры.

Как сообщает Corriere dello Sport, даже в худшем случае клуб может получить значительную прибыль от его перепродажи, поскольку оценивает рыночную стоимость Тавареша в 60-65 миллионов евро.

Выход "Лацио" в Лигу чемпионов укрепит их позиции и сделает постоянный контракт более привлекательным для 25-летнего игрока. Однако независимо от развития событий, президент Клаудио Лотито будет требовать высокую цену, учитывая, что "Арсенал" сохраняет 40% от будущей перепродажи Тавареша.

Оформив трансфер досрочно, римский клуб стремится опередить других претендентов, в частности "Челси", который проявлял интерес еще в январе.

Добавим, что в этом сезоне на счету португальца 9 ассистов в 24 матчах за "Лацио" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Два клуба из АПЛ хотят подписать форварда Ромы
yellow-arrow
Раньери - о Довбике: Я очень рад видеть, как он радуется
yellow-arrow
Довбик попал в символическую сборную тура Серии А
Арсенал (Лондон) Лацио (Рим) Нуну Тавареш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости