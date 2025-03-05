Лацио хочет как можно быстрее оформить трансфер защитника Арсенала

Карьерный взлет Нуну Тавареша побуждает "Лацио" как можно быстрее оформить его полноценный трансфер из "Арсенала". Римляне арендовали португальского левого защитника прошлым летом с опцией выкупа за 5 миллионов евро. Сейчас эта сумма выглядит настоящей выгодной сделкой, ведь Тавареш демонстрирует высокий уровень игры.

Как сообщает Corriere dello Sport, даже в худшем случае клуб может получить значительную прибыль от его перепродажи, поскольку оценивает рыночную стоимость Тавареша в 60-65 миллионов евро.

Выход "Лацио" в Лигу чемпионов укрепит их позиции и сделает постоянный контракт более привлекательным для 25-летнего игрока. Однако независимо от развития событий, президент Клаудио Лотито будет требовать высокую цену, учитывая, что "Арсенал" сохраняет 40% от будущей перепродажи Тавареша.

Оформив трансфер досрочно, римский клуб стремится опередить других претендентов, в частности "Челси", который проявлял интерес еще в январе.

Добавим, что в этом сезоне на счету португальца 9 ассистов в 24 матчах за "Лацио" во всех турнирах.