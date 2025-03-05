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Лацио хочет как можно быстрее оформить трансфер защитника Арсенала
На фоне растущего интереса
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Карьерный взлет Нуну Тавареша побуждает "Лацио" как можно быстрее оформить его полноценный трансфер из "Арсенала". Римляне арендовали португальского левого защитника прошлым летом с опцией выкупа за 5 миллионов евро. Сейчас эта сумма выглядит настоящей выгодной сделкой, ведь Тавареш демонстрирует высокий уровень игры.
Как сообщает Corriere dello Sport, даже в худшем случае клуб может получить значительную прибыль от его перепродажи, поскольку оценивает рыночную стоимость Тавареша в 60-65 миллионов евро.
Выход "Лацио" в Лигу чемпионов укрепит их позиции и сделает постоянный контракт более привлекательным для 25-летнего игрока. Однако независимо от развития событий, президент Клаудио Лотито будет требовать высокую цену, учитывая, что "Арсенал" сохраняет 40% от будущей перепродажи Тавареша.
Оформив трансфер досрочно, римский клуб стремится опередить других претендентов, в частности "Челси", который проявлял интерес еще в январе.
Добавим, что в этом сезоне на счету португальца 9 ассистов в 24 матчах за "Лацио" во всех турнирах.
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