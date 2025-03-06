Перспективный хавбек Аталанты привлек к себе внимание Ювентуса и клубов АПЛ

Перспективный полузащитник "Аталанты" привлек к себе внимание туринского "Ювентуса" и клубов АПЛ

Как сообщает журналист Николо Скира, не только "Ювентус" заинтересован в подписании 25-летнего Эдерсона из "Аталанты", но и несколько неназванных английских клубов, выступающих в АПЛ, проявили интерес к футболисту.

Отмечается, что спортивный директор "бьянконери" Кристиано Джунтоли уже запрашивал информацию о бразильском полузащитнике во время встречи со своим коллегой Тони Д'Амико из "Аталанты" в середине января.

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В этом сезоне Эдерсон провел 39 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.