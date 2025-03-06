  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Перспективный хавбек Аталанты привлек к себе внимание Ювентуса и клубов АПЛ
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перспективный хавбек Аталанты привлек к себе внимание Ювентуса и клубов АПЛ

Италия

Представители итальянского гранда собирают информацию об игроке

Перспективный хавбек Аталанты привлек к себе внимание Ювентуса и клубов АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Перспективный полузащитник "Аталанты" привлек к себе внимание туринского "Ювентуса" и клубов АПЛ

Как сообщает журналист Николо Скира, не только "Ювентус" заинтересован в подписании 25-летнего Эдерсона из "Аталанты", но и несколько неназванных английских клубов, выступающих в АПЛ, проявили интерес к футболисту.

Отмечается, что спортивный директор "бьянконери" Кристиано Джунтоли уже запрашивал информацию о бразильском полузащитнике во время встречи со своим коллегой Тони Д'Амико из "Аталанты" в середине января.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Эдерсон провел 39 матчей за "Аталанту" во всех турнирах, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Ньюкасл может подписать одного из лучших бомбардиров Серии А
yellow-arrow
Главный тренер Интера прокомментировал победу своей команды над Фейеноордом
yellow-arrow
Анхелиньо: Довбик и Шомуродов - отличные форварды. Нужно отдавать им больше хороших передач
Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Эдерсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости