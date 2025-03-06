Лучший бомбардир Интера в Лиге чемпионов заявил, что хочет остаться в команде

Нападающий миланского "Интера" Лаутаро Мартинес дал комментарий после матча против "Фейеноорда" (0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов, заявив о своем желании остаться в команде.

Я был бы рад провести остаток карьеры в "Интере". Конечно, я люблю этот клуб и чувствую себя здесь вместе со своей семьей прекрасно каждый день. Прошлым летом я подписал новое соглашение с клубом, несмотря на большое количество предложений от других команд. Я очень счастлив и горжусь тем, что оказался в "Интере".