Милан планирует назначить на замену Консейсау итальянского специалиста

Будущее Сержиу Консейсау в "Милане" кажется уже решенным. Как пишет Tuttosport, если бы команда не проявила характер во втором тайме против "Лацио", португальский тренер, вероятно, уже покинул бы свой пост.

Руководство клуба настроено дать ему шанс доиграть сезон и надеется, что "россонери" смогут финишировать хотя бы в зоне Лиги Европы и, возможно, выиграть Кубок Италии. Однако даже выполнение этих задач не изменит планов руководства - летом "Милан" назначит нового спортивного директора, который определит тренера на сезон 2025/26.

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После неудачных экспериментов с иностранными наставниками "россонери" склоняются к выбору итальянца с опытом в Серии A. Идеальными вариантами считаются Карло Анчелотти и Антонио Конте, но также рассматриваются Массимилиано Аллегри, Роберто Де Дзерби, Джан Пьеро Гасперини, Маурицио Сарри и Винченцо Итальяно, лишь неделю назад переигравший "Милан" в ключевом матче за выход в Лигу чемпионов.

После удачных лет в "Фиорентине" он закрепляется в "Болонье", развивая стиль игры: от организованного атакующего футбола к более сбалансированной модели с надежной обороной. Руководство "Милана" внимательно следит за ним, и его кандидатура уже лежит на столе у клубных боссов. Впрочем, окончательное решение будет зависеть от видения будущего спортивного директора.