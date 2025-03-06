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Переговоры между Наполи и ключевым полузащитником команды сорвались — Инсайдер
Не смогли договориться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Переговоры между "Наполи" и ключевым полузащитником команды сорвались.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что переговоры между "Наполи" и Андре-Франком Замбо-Ангисса по новому соглашению сейчас приостановлены.
Стороны были очень близки к согласованию условий нового контракта, однако они так и не смогли финализировать все необходимые детали. Теперь будущее 29-летнего камерунского полузащитника в клубе остается неизвестным.
Действующий контракт Замбо-Ангисса с неаполитанцами рассчитан до конца июня 2025 года.
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В этом сезоне Андре-Франк Замбо-Ангисса провел 28 матчей за "Наполи" во всех турнирах, отметившись 5 голами и тремя результативными передачами. Его стоимость оценивается в 27 миллионов евро на сайте Transfermarkt.
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