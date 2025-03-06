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Переговоры между Наполи и ключевым полузащитником команды сорвались — Инсайдер

Италия

Не смогли договориться

Переговоры между Наполи и ключевым полузащитником команды сорвались — Инсайдер

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Переговоры между "Наполи" и ключевым полузащитником команды сорвались.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что переговоры между "Наполи" и Андре-Франком Замбо-Ангисса по новому соглашению сейчас приостановлены.

Стороны были очень близки к согласованию условий нового контракта, однако они так и не смогли финализировать все необходимые детали. Теперь будущее 29-летнего камерунского полузащитника в клубе остается неизвестным.

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Действующий контракт Замбо-Ангисса с неаполитанцами рассчитан до конца июня 2025 года.

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В этом сезоне Андре-Франк Замбо-Ангисса провел 28 матчей за "Наполи" во всех турнирах, отметившись 5 голами и тремя результативными передачами. Его стоимость оценивается в 27 миллионов евро на сайте Transfermarkt.

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Наполи Андре-Франк Замбо-Ангисса
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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