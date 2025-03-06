Форвард Ювентуса признан лучшим футболистом февраля в Серии А

Форвард туринского "Ювентуса" стал лучшим футболистом месяца в Серии А по итогам февраля.

Рандаль Коло Муани получил индивидуальную награду, обойдя пятерых других номинантов: Анхелиньо ("Рома"), Нико Пас ("Комо"), Кристиан Пулишич ("Милан"), Матео Ретеги ("Аталанта") и Маттия Дзакканьи ("Лацио").

Kolo Muani è il vostro @EASPORTSFC Player of the Month di febbraio ???? @easportsfcit



Complimenti, Randal! ???? pic.twitter.com/YAGwKiED4j — JuventusFC (@juventusfc) March 6, 2025

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери стал лучшим менеджером февраля в чемпионате Италии.

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Добавим, что 26-летний француз забил 4 гола и отдал один ассист в четырех матчах за "Ювентус" в Серии А в феврале.