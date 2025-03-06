  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Форвард Ювентуса признан лучшим футболистом февраля в Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Ювентуса признан лучшим футболистом февраля в Серии А

Италия

Новичок команды прекрасно проявил себя в чемпионате Италии

Форвард Ювентуса признан лучшим футболистом февраля в Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард туринского "Ювентуса" стал лучшим футболистом месяца в Серии А по итогам февраля.

Рандаль Коло Муани получил индивидуальную награду, обойдя пятерых других номинантов: Анхелиньо ("Рома"), Нико Пас ("Комо"), Кристиан Пулишич ("Милан"), Матео Ретеги ("Аталанта") и Маттия Дзакканьи ("Лацио").

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери стал лучшим менеджером февраля в чемпионате Италии.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что 26-летний француз забил 4 гола и отдал один ассист в четырех матчах за "Ювентус" в Серии А в феврале.

По теме
yellow-arrow
Переговоры между Наполи и ключевым полузащитником команды сорвались — Инсайдер
yellow-arrow
Милан планирует назначить на замену Консейсау итальянского специалиста
yellow-arrow
Лучший бомбардир Интера в Лиге чемпионов заявил, что хочет остаться в команде
Ювентус (Турин) Серия А Рандаль Коло Муани
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Serie A
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости