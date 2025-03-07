Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан узнал цену за наследника Тео Эрнандеса
Недавно забил в Лиге чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тео Эрнандес стал культовым героем в "Милане", но этот сезон для него выдался тяжелым. Переговоры о новом контракте не идут по плану. Болельщики и представители клуба теряют терпение в отношении француза Однако, кажется, они уже нашли замену - Максим Де Кюйпер из "Брюгге".
Как сообщает журналист Даниэле Лонго, 24-летний левый защитник стал объектом внимания Милана и других больших клубов благодаря своим великолепным выступлениям на протяжении последних нескольких лет. Он также забил гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов на прошлой неделе против "Астон Виллы".
Сообщается, что Милан следит за ним уже несколько лет. Однако они должны быть осторожными, ведь "Брюгге" славится своей жесткостью в переговорах и, вероятно, будет требовать по 22-25 миллионов евро за Де Кюйпера.
Добавим, что в этом сезоне на счету бельгийца 2 гола и 6 ассистов в 40 матчах за "Брюгге" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Румыния не опередит Украину по итогам 1/8-й, Словения будет выше на старте следующего сезона
- Известны оценки Довбика и Яремчука в матчах Лиги Европы
- Женская сборная Украины по биатлону определилась с составом на спринт Кубка мира в Нове Место
- Трубин против Барсы, Ливерпуль в Париже и УПЛ среди недели. Расписание футбола на 3 – 9 марта
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба