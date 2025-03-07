Милан узнал цену за наследника Тео Эрнандеса

Тео Эрнандес стал культовым героем в "Милане", но этот сезон для него выдался тяжелым. Переговоры о новом контракте не идут по плану. Болельщики и представители клуба теряют терпение в отношении француза Однако, кажется, они уже нашли замену - Максим Де Кюйпер из "Брюгге".

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, 24-летний левый защитник стал объектом внимания Милана и других больших клубов благодаря своим великолепным выступлениям на протяжении последних нескольких лет. Он также забил гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов на прошлой неделе против "Астон Виллы".

Сообщается, что Милан следит за ним уже несколько лет. Однако они должны быть осторожными, ведь "Брюгге" славится своей жесткостью в переговорах и, вероятно, будет требовать по 22-25 миллионов евро за Де Кюйпера.

Добавим, что в этом сезоне на счету бельгийца 2 гола и 6 ассистов в 40 матчах за "Брюгге" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.