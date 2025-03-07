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Милан узнал цену за наследника Тео Эрнандеса

Италия

Недавно забил в Лиге чемпионов

Милан узнал цену за наследника Тео Эрнандеса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тео Эрнандес стал культовым героем в "Милане", но этот сезон для него выдался тяжелым. Переговоры о новом контракте не идут по плану. Болельщики и представители клуба теряют терпение в отношении француза Однако, кажется, они уже нашли замену - Максим Де Кюйпер из "Брюгге".

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, 24-летний левый защитник стал объектом внимания Милана и других больших клубов благодаря своим великолепным выступлениям на протяжении последних нескольких лет. Он также забил гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов на прошлой неделе против "Астон Виллы".

Сообщается, что Милан следит за ним уже несколько лет. Однако они должны быть осторожными, ведь "Брюгге" славится своей жесткостью в переговорах и, вероятно, будет требовать по 22-25 миллионов евро за Де Кюйпера.

Добавим, что в этом сезоне на счету бельгийца 2 гола и 6 ассистов в 40 матчах за "Брюгге" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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Брюгге Милан Тео Эрнандес Максим Де Кейпер
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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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