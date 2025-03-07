Арендованный нападающий Ювентуса высказался о своем будущем

Нападающий туринского "Ювентуса" Рандаль Коло Муани, который находится в команде до конца сезона на правах аренды из французского "Пари Сен-Жермен", высказался о своем будущем.

У меня еще есть незакрытые дела в "ПСЖ". К тому же, у меня до сих пор действует контракт с клубом. Однако, если в "Ювентусе" все будет продолжаться так хорошо, то почему бы не остаться здесь? В Париже я не смог справиться с давлением, но это моя вина. Луис Энрике давал мне очень много возможностей.

"Ювентус" открыл для меня двери, Тьяго Мотта убедил меня в том, чтобы я присоединился к команде. Посмотрим, что будет дальше", — сказал француз в интервью для издания la Repubblica.