Антонио Кассано после победы Арсенала над ПСВ: Это заставило меня осознать, что чемпионат Италии полное дерьмо

Антонио Кассано снова не обошелся без критики в адрес "Ювентуса", на этот раз используя игру "Арсенала", чтобы подкрепить свою точку зрения.

Подопечные Тьяго Мотты вылетели из ЛЧ, уступив "ПСВ". В 1/8 нидерландцы встретились с "Арсеналом", но к сожалению для них, они были полностью уничтожены в первом матче. "Арсенал" победил хозяев со счетом 7:1, сделав второй матч на "Эмирейтс" простой формальностью.

Кассано считает, что "Ювентус" должен стыдиться за вылет от "ПСВ", как и "Милан" за вылет от "Фейеноорда".

"Я бы стыдился, если бы был игроком "Милана" или "Ювентуса" и вылетел от "Фейеноорда" или "ПСВ", которые продемонстрировали "Ювентусу" настоящий урок, а затем получили семь голов от "Арсенала". Да, "Арсенал" играет хорошо, это сильная команда, но, ребята, я повторяю, семь голов дома! Это заставило меня осознать, что чемпионат Италии полное дерьмо, ведь "Юве" теперь снова в борьбе за титул. Насколько мы отстали в Италии, что играем, как дерьмо? "Арсенал" приезжает к ним, забивает семь голов, а "Ювентус" в первом и втором матчах заслуживал вылета", - сказал Кассано.

Добавим, что среди итальянских команд в ЛЧ остался лишь "Интер", обыгравший в первом матче 1/8 "Фейенорд" (2:0).