Интер может подписать воспитанника академии Ювентуса

По информации Tuttosport, "Интер" рассматривает возможность подписания экс-игрока "Ювентуса", который сейчас выступает за "Дженоа", Кони Де Винтера.

В конце сезона миланский клуб проведет перестройку своей опытной защиты. Один из двух центрбеков - Франческо Ачерби или Стефан де Врей - вероятно, покинет "Джузеппе Меацца". Таким образом, освободится место для молодого оборонца, которым может стать именно Де Винтер.

"Дженоа" подписали 22-летнего бельгийца из "Ювентуса" летом 2024 года и заключила с ним контракт до 2028-го. Потому его трансфер не будет дешевым - "грифоны" оценивают игрока в 25 миллионов евро. Однако для "Интера" это посильная сумма.

Де Винтер выглядит перспективным вариантом, поскольку он еще молод и имеет большой потенциал для развития.

В этом сезоне бельгиец провел 16 матчей во всех турнирах, забив 3 гола.