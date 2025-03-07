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Манчестер Сити имеет преимущество в борьбе за лидера Байера

Италия

Но "Бавария" не теряет надежд

Манчестер Сити имеет преимущество в борьбе за лидера Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Кристиан Фальк, "Ман Сити" получил преимущество в попытках подписать Флориана Вирца этим летом.

"Бавария" остается уверенной, что сможет подписать звезду "Байера", но планирует сделать это не раньше лета 2026 года. Между тем "Байер" хочет продлить контракт с Вирцом после чемпионата мира следующим летом.

Однако "Манчестер Сити" имеет козырь в переговорах - агента Джованни Бранчини. Когда-то он сотрудничал с "Баварией", но сейчас пытается убедить Вирца перейти именно в "Сити".

Вирц доволен своим положением в "Байере" и игрой под руководством Хаби Алонсо, поэтому переход в пределах Бундеслиги этим летом маловероятен - единственным реальным вариантом для него является "Манчестер Сити", который в ближайшие месяцы будет активно давить на ситуацию.

Добавим, что в этом сезоне Флориан Вирц сыграл 38 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 12 ассистов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего немца в 140 миллионов евро.

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Источник:
Daily Briefing
Опубликовал: Алексей Полищук
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