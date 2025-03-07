Серия А. Малиновский вернулся на поле, его команда сыграла вничью

Серия А. 28-й тур

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Дженоа" 1:1

Голы: Виола 18 - Корне 47

Руслан Малиновский вернулся на поле! Впервые с сентября, когда получил тяжелейшую травму. В заявку "Дженоа" он вернулся еще 17-го февраля, но три матча подряд просидел в запасе. Сегодня же наконец-то получил игровые минуты, выйдя на замену вместо Максвелла Корне, автора гола, на 75-ой.

Следует отметить, что замена состоялась из-за травмы ивуарийца, игравшего на позиции правого вингера. Другого опытного вингера в заявке не оказалось. Был фланговый защитник Сабелли, время от времени игравший на правом фланге атаки, но Патрик Виейра все же решил выпустить украинца, также не раз игравшего на этой позиции. Прежде всего - в "Аталанте".

Играл при этом Руслан больше в самом центре поля. Распределяя мячи. Хотя и на обоих флангах иногда появлялся. Активно поучаствовать в игре ему, впрочем, не удалось. Дело в том, что несколько минут после этой замены "Дженоа" держала мяч, но затем отошла в глубокую оборону и отбивалась. Самому украинцу пришлось однажды выбить мяч из своей штрафной.

Его статистические показатели - четыре передачи (две точные), шесть касаний мяча, один выбитый мяч, одна выигранная верховая дуэль. Дуэлей в целом три, из них две выиграны. Две потери мяча, один заработанный фол.

В целом в матче "Кальяри" имел определенное преимущество, но играл неярко, как и его соперник. Гол сардов в дебюте отменили из-за минимального офсайда. Пикколи затем отдал ассист Виоле, а тот забил на входе в штрафную. Вскоре Коман еще и чуть не сделал счет 2:0 штрафным ударом. Но попал в стойку. А Экубан прострелил на Корне, сравнявшего счет.

"Дженоа" играет вничью во втором матче лиги подряд. В последних шести она побеждала лишь однажды, но в последних пяти проигрывала лишь однажды. Она на 12-ом месте в десяти очках над зоной вылета. "Кальяри" же побеждал однажды в последних семи матчах лиги при двух ничьих и четырех поражениях. Он на 14-ом месте в четырех очках над зоной вылета.