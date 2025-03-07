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Малиновский вернулся на поле после травмы. Известны оценки украинца за матч против Кальяри
Оценки за матч
Genoa
7 марта в рамках 28-го тура чемпионата Италии "Кальяри" сыграл против "Дженоа" (1:1).
Руслан Малиновский вышел на замену на 75-й минуте.
После завершения игры статистический портал Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 6.7 и 6.2 соответственно.
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Наш соотечественник отдал 50% точных передач, преуспел в одной обводке, выиграл одно воздушное единоборство и сделал 6 касаний к мячу.
Для Руслана это первый матч за команду с сентября 2024 года, тогда в поединке против "Венеции" украинец получил перелом и вывих сустава правой лодыжки.
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