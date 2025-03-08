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Абрахам не входит в планы ни Милана, ни Ромы на следующий сезон

Италия
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Должен искать новую команду

Абрахам не входит в планы ни Милана, ни Ромы на следующий сезон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Арендованный у "Ромы" нападающий "Милана" Темми Абрахам вернется в состав "волков" в конце этого сезона. Об этом сообщает Николо Скира.

"Россонерри" не планируют покидать игрока по истечении срока аренды. Нападающий не убедил "Милан".

Однако по возвращении в “Рому” Абрахам снова может пойти в аренду или быть проданным. Он не входит также и в планы римлян.

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В этом сезоне Абрахам провел 35 матчей в составе "Милана", отличившись восемью голами и четырьмя ассистами.

Контракт англичанина с “Ромой” рассчитан до лета 2027 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего нападающего в 20 млн евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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