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Милан определил фаворита на главного тренера в следующем сезоне

Италия

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Милан определил фаворита на главного тренера в следующем сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" определил фаворита на главного тренера в следующем сезоне.

По информации La Gazzetta Dello Sport, Мак5симилиано Аллегри – фаворит на назначение тренером "Милана" в следующем сезоне.

Источник пишет, что Консейсау покинет клуб в конце сезона или раньше, в случае неутешительных результатов и руководство занимается вопросом будущего уже сейчас, чтобы не повторять ошибок прошлого сезона.

Последним местом работы тренера был "Ювентус" в мае 2024 года. В данный момент тренер без работы.

"Милан" сейчас занимает 9-е место с 41-м набранным баллом.

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Источник:
La Gazzetta Dello Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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