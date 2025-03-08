"Милан" определил фаворита на главного тренера в следующем сезоне.

По информации La Gazzetta Dello Sport, Мак5симилиано Аллегри – фаворит на назначение тренером "Милана" в следующем сезоне.

Источник пишет, что Консейсау покинет клуб в конце сезона или раньше, в случае неутешительных результатов и руководство занимается вопросом будущего уже сейчас, чтобы не повторять ошибок прошлого сезона.

Последним местом работы тренера был "Ювентус" в мае 2024 года. В данный момент тренер без работы.

"Милан" сейчас занимает 9-е место с 41-м набранным баллом.