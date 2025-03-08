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Милан определил фаворита на главного тренера в следующем сезоне
Неожиданно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" определил фаворита на главного тренера в следующем сезоне.
По информации La Gazzetta Dello Sport, Мак5симилиано Аллегри – фаворит на назначение тренером "Милана" в следующем сезоне.
Источник пишет, что Консейсау покинет клуб в конце сезона или раньше, в случае неутешительных результатов и руководство занимается вопросом будущего уже сейчас, чтобы не повторять ошибок прошлого сезона.
Последним местом работы тренера был "Ювентус" в мае 2024 года. В данный момент тренер без работы.
"Милан" сейчас занимает 9-е место с 41-м набранным баллом.
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