Итальянский клуб на один день сменил эмблему.

"Сампдория" в честь Международного женского дня обновила клубную эмблему. На ней расположен женский силуэт, символизирующий поцелуй как женственный, сильный, живой и настоящий.

La #Sampdoria scende in campo alle 17.15 contro il Palermo a Marassi, in questa giornata dedicata alla festa della Donna. Il club ha voluto omaggiare tutte le tifose con una maglia speciale: sui numeri di maglia saranno presenti i nomi di tutte le 4.665 abbonate alla stagione in… pic.twitter.com/LvpiP5ubxW — Andrea La Monica (@AndreLaMonica22) March 8, 2025

Также клуб разместит на форме имена всех обладательниц сезонных абонементов. Их в клубе 4665 человек. "Сампдория" так хочет отблагодарить своих болельщиц, которые гордо и последовательно поддерживают команду.

Кроме того, команда вручила уникальные футболки самой старшей и младшей болельщицам. Антуанетте 95 лет, Алессии – 2 года.

Сейчас "Сампдория" играет в Серии В и занимает 15-е место в турнирной таблице.