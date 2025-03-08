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Итальянский клуб на один день сменил эмблему

Италия

Не сложно догадаться по какому поводу

Итальянский клуб на один день сменил эмблему

Фото - Tutto Sampdoria

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Итальянский клуб на один день сменил эмблему.

"Сампдория" в честь Международного женского дня обновила клубную эмблему. На ней расположен женский силуэт, символизирующий поцелуй как женственный, сильный, живой и настоящий.

Также клуб разместит на форме имена всех обладательниц сезонных абонементов. Их в клубе 4665 человек. "Сампдория" так хочет отблагодарить своих болельщиц, которые гордо и последовательно поддерживают команду.

Кроме того, команда вручила уникальные футболки самой старшей и младшей болельщицам. Антуанетте 95 лет, Алессии – 2 года.

Сейчас "Сампдория" играет в Серии В и занимает 15-е место в турнирной таблице.

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Источник:
Tutto Sampdoria
Опубликовал: Владислав Прийменко
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