Серия А. Комо побеждает только грандов, Парма отыгрывается дважды

Серия А. 28-й тур

Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Венеция" 1:1

Голы: Иконе 49 - Гиткьер 90+5 (пен.)

"Комо" страшно не повезло с календарем с начала года. Девять туров подряд он играл исключительно против команд Топ-10. И добыл весьма неплохие результаты. Пять поражений, но и три победы и ничья. В последних трех матчах переиграл "Фиорентину" и "Наполи" и проиграл "Роме" лишь когда остался вдесятером. О его главном тренере Сеске Фабрегасе уже начали говорить как о кандидате в Топ-клубы летом.

Впрочем, сегодня состоялся тест иного рода. Против конкурентов в борьбе против вылета команда Фабрегаса добывает мало побед. Большей частью - ничьи. В том числе 2:2 против "Венеции", ныне предпоследней команды лиги, в декабре. И эта "Венеция" вовсе непроста. Она также большей частью играет вничью с другими аутсайдерами, также умеет играть против грандов. 0:0 в последних двух турах против "Лацио" и "Аталанты".

В первом тайме она и играла как аутсайдер. Владела мячом 28 процентов времени, искала контратаки. Нашла прорыв и удар Дзербина - Бютез вытащил ногой. Также Бютез отбил сложный удар Данкана издали и откровенно спас от его удара головой в упор. А когда вышел неудачно из ворот - защитники выбили. Раду же разве что перевел удар головой Смольчича с подачи углового в стойку. Также Пас пробил чуть неточно.

А вот второй тайм уже начался голом. Иконе вышел на замену с его началом и вскоре отобрал мяч, отдал неточный пас, получил отскок и уже пробил сам в дальний угол мимо защитников. Затем игра надолго затихла почти без ударов по воротам. А когда состоялись - пришлось спасать вратарю "Венеции". Раду потащил два подряд удара в упор. Иконе, добивание головой Гольданиги.

Так игра и катилась до конца без проблем для Бютеза. И вдруг Смольчич слишком сильно толкнул оппонента, привезя пенальти. Удар Гиткьера стал последним в матче.

"Комо" на 13-ом месте в семи очках над зоной вылета. А "Венеция" на предпоследнем в пяти от спасения.

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Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Торино" 2:2

Голы: Пеллегрино 60, 82 - Элмас 19, Адамс 72

"Парма" над зоной вылета, но ненамного. Начинала тур в одном очке и одном месте над ней. Сменила тренера. Кристиан Киву начал с победы над "Болоньей", затем проиграл "Удинезе", но в плотной борьбе, лишь из-за пенальти. А теперь дважды вернулся, пропустив первым, и не проиграл "Торино". Со стороны "Торо" этот результат также не удивляет. Седьмая его ничья в 11-ти последних матчах лиги.

Открыл счет зимний новичок Элмас. Он получил от еще одного зимнего новичка Касадеи и закрутил в дальний угол. Канчелльери мог сравнять, но попал в стойку, а до этого соперники вытащили с линии ворот. Сравнял все же Пеллегрино, во втором тайме, получив прострел. Правда, отскок к Адамсу сделал счет 1:2. Но Пеллегрино вновь забил, замкнув навес головой.

"Парма" в двух очках над зоной вылета и может опуститься в нее по итогам тура. "Торино" же на 11-ом месте.