Возвращение Малиновского. Кальяри – Дженоа 1:1. Видео голов и обзор матча

В поединке 28 тура чемпионата Италии "Кальяри" дома принимал "Дженоа". Хозяева открыли счёт на 18 минуте встречи, но сразу же на старте второго тайма пропустили. Матч так и завершился ничьей. Однако важно отметить, что к концу встречи на поле вышел Руслан Малиновский – появился в игре впервые с сентября прошлого года.

"Кальяри" – "Дженоа" 1:1

Голы: Виола 18 – Корне 47