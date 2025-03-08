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Возвращение Малиновского. Кальяри – Дженоа 1:1. Видео голов и обзор матча

Италия

Генуэзцы продолжают идти в середине турнирной таблицы

Возвращение Малиновского. Кальяри – Дженоа 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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В поединке 28 тура чемпионата Италии "Кальяри" дома принимал "Дженоа". Хозяева открыли счёт на 18 минуте встречи, но сразу же на старте второго тайма пропустили. Матч так и завершился ничьей. Однако важно отметить, что к концу встречи на поле вышел Руслан Малиновский – появился в игре впервые с сентября прошлого года.

"Кальяри" – "Дженоа" 1:1

Голы: Виола 18 – Корне 47

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