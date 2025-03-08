Экс-игрок "Милана" Андрей Шевченко рассказал о сложном периоде "Милана" и что нужно изменить в клубе.

По словам экс-нападающего, в данной ситуации нет ничего хорошего, но нужно создать положительный настрой и быть воедино.

"Я не вижу в этом ничего хорошего. Результаты не помогают, есть некоторая путаница, много споров. Я говорю это как болельщик "Милана", как человек, который любит команду, любит клуб и любит болельщиков. Я думаю, что нам нужно иметь более чёткое представление, особенно о следующем сезоне В такие трудные времена нам нужно быть более сплочёнными. Нам нужно постараться создать положительный настрой. Например, победа в следующем матче над "Лечче" может очень помочь", - сказал Шевченко

Также Андрей Шевченко рассказал об отношении к Серхио Консейсао как тренеру.

"Он пытается спасти сезон, внести изменения. Я тоже был тренером, я знаю, что тренер думает только о благе команды и клуба и жертвует собой, что с момента пробуждения и до момента отхода ко сну он думает только о том, как улучшить положение команды. Я верю в профессионализм каждого тренера: я думаю, что Консейсау пытается спасти сезон", - сказал Шевченко.

Президент УАФ сказал, что сезон уже не спасти, но можно сделать наброски к следующему сезону.

"Нельзя просто так взять и пропустить сезон, но теперь у вас должны быть очень чёткие представления о том, что вы хотите делать в следующем сезоне. Вы всегда должны стараться изо всех сил: на поле, на каждой тренировке, каждую минуту, которая должна быть посвящена "Милану"", — заметил Шевченко.

Напомним, что Андрей Шевченко играл в "Милане" с 1999 – 2006 год. После на правах аренды из "Челси" играл за итальянский клуб в сезоне 2008/09.