Серия А. Лечче - Милан 2:3. "Россонери" прекратили копать

Серия А. 28-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

: Крстович 7, 59 - Галло 68 (автогол), Пулишич 73 (пен.), 81

": Фальконе, Жилбер, Баширотто, Жан, Галло, Л. Кулибали (Банда 83), Хельгасон (Рамадани 74), Бериша (Пьерре 56), Пьеротти (Д. Вейга 74), Крстович, Моренте (Ребич 83)

": Спортьелло, Уокер (Фофана 74), Тиав, Габбия, Эрнандес, Бондо (Феликс 62), Муса (Соттил 74), А. Хименес (Леау 46), Рейндерс, Пулишич, С. Хименес (Абрахам 62)

: Бериша 42, Крстович 90+1 - Абрахам 88

: Даниэле Довери

"Твое дно там, где ты прекратил копать". "Милан" развален на всех уровнях, его болельщики яростно протестуют. Клуб уже не верит, что способен пробиться в Лигу Чемпионов, уже готовит следующий сезон с эпохальными изменениями. Проиграл три матча лиги подряд, пропустив в каждом по два мяча, сегодня был на пути к четвертому такому впервые с 1974-го года. Но именно тогда его гордость, гордость гранда, взыграла.

Матч первого круга против "Лечче" был чуть ли не единственным легким для "россонери" в последние месяцы (3:0). Но то было дома. А на "Виа Дель Маре" предыдущие два завершились со счетом 2:2, предыдущие девять - лишь двумя поражениями местной команды. Также "Лечче" дома в этом сезоне не проиграл "Болонье", "Ювентусу", проигрывал в плотной борьбе "Лацио".

Он, правда, ныне в плохой форме в атаке. Сегодня прервал серию из четырех матчей лиги без забитых против всех. Но ведь прервал сразу двумя голами. Да и логично, что против "Милана", который в плохой форме в обороне.

Уже на первой минуте гости забили в контратаке. Но из небольшого офсайда. Вскоре хозяева пошли в контратаку, Крстович прорвался и с 22-ух метров пробил в угол. "Милан" начал давить, но забил вновь из офсайда (Габбия замкнул штрафной). А Фальконе отбивал плотные удары и издали, и головой. Отбил удар пяткой Сантьяго Хименеса в упор. Крстович же в контратаке обошел вратаря. Помешал острый угол - мяч попал в стойку.

Во втором тайме Сантьяго Хименес, лежа на газоне, поднялся и сумел пробить. Но в стойку. А затем "Милан" пропустил, когда Моренте прострелил на Крстовича. Сержиу Консейсау начал заменять опорников на атакеров, игра стала еще более хаотичной, разобранной. Но именно в ней "россонери" нашли камбек. Галло прервал прострел Леау не в ту сторону, Баширотто сбил Пулишича и привез пенальти, Леау забросил с фланга под удар Пулишича в упор.

Начнет ли эта волевая победа путь "Милана" наверх? Вовсе не факт. Он уже недавно совершал камбек против аутсайдера - "Пармы", и не сумел начать с этого ничего. Да и уровень игры по-прежнему низкий. Но хотя бы прервана серия из трех поражений в лиге подряд, хотя бы перед матчем "Ромы" команда Консейсау на восьмом месте. Она хотя бы вспомнила о своем имени, имени гранда. Ну а "Лечче" на 16-ом месте в трех очках над зоной вылета перед матчем "Эмполи".