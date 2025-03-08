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Камбэк. Лечче - Милан 2:3. Видео голов и обзор матча

Италия

Снова нервы, снова очень тяжело

Камбэк. Лечче - Милан 2:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" прерывает серию из 3-х подряд поражений в Серии А выездной победой над "Лечче“. Игра команды Консейсана по-прежнему на низком уровне.

Хозяева вели в счете в 2 мяча, но начиная с 68-й минуты "Милан" сумел совершить камбэк. Автогол и дубль Пулишича дарят команде важные 3 очка. "Красно-черные" занимают 8-е место, "Лечче“ - на 16-й позиции.

Серия А. 28-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Милан“ 2:3

Голы: Крстович 7, 59 - Галло 68 (автогол), Пулишич 73 (пен.), 81

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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