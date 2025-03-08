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Камбэк. Лечче - Милан 2:3. Видео голов и обзор матча
Снова нервы, снова очень тяжело
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Милан" прерывает серию из 3-х подряд поражений в Серии А выездной победой над "Лечче“. Игра команды Консейсана по-прежнему на низком уровне.
Хозяева вели в счете в 2 мяча, но начиная с 68-й минуты "Милан" сумел совершить камбэк. Автогол и дубль Пулишича дарят команде важные 3 очка. "Красно-черные" занимают 8-е место, "Лечче“ - на 16-й позиции.
Серия А. 28-й тур
Лечче. "Виа Дель Маре"
"Лечче" - "Милан“ 2:3
Голы: Крстович 7, 59 - Галло 68 (автогол), Пулишич 73 (пен.), 81
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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