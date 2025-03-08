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Серия А. Интер - Монца 3:2. Повторили камбек соседей

Италия

Чемпион также вернулся с 0:2

Серия А. Интер - Монца 3:2. Повторили камбек соседей

Getty Images / Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 28-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Монца" 3:2

Голы: Арнаутович 45+1, Чалханоглу 64, Кирьякопулос 77 (автогол) - Биринделли 32, Кейта Бальде 44

"Интер": Хосеп Мартинес, Павар (Биссек 46), Де Фрай (Аугусто 46), Ачерби, Думфриз, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян (Зелински 70, Корреа 73), А. Бастони, Лаутаро Мартинес, Арнаутович (М. Тюрам 70)

"Монца": Турати, Д'Амброзио, Иццо (Брорссон 87), Биринделли (Виньято 86), П. Перейра, Дзероли, Бьянко, Кастровилли (Лекович 67), Кирьякопулос, Кейта Бальде (Капрари 77), Мота (Ганвула 66)

Предупреждения: Иццо 38

Главный арбитр: Лука Дзуфферли

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