Главный тренер Милана рассказал, как команде удалось одержать победу в 28-м туре Серии А

Вчера в рамках чемпионата Италии "Милан" смог совершить камбэк в игре против "Лечче", сначала "россонери" проигрывали со счетом 2:0, однако к концу матча "Милан" вырвал три балла.

Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау оценил игру своих игроков:

"Игроки усердно работали над тем, чтобы сделать необходимое от них. В плане темпа, владения мячом, качества передач мы были хороши. Мы забили два гола, которые были отменены, и дважды пропустили. Да, второй тайм начался не так, как мы хотели. Казалось, что будет очень сложно перевернуть игру, но футболисты это сделали."

Также тренер прокомментировал вылет из ЛЧ:

"Я не радуюсь вылету из Лиги чемпионов, но плюс в том, что теперь у нас больше времени для тренировок. Нужно ввести некоторые вещи в привычку, чтобы они проявлялись на поле."

Напомним, "Милан" занимает 8-е место в Серии А.