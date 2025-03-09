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Наполи – Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Антонио Конте старается не отставать от "Интера"

Наполи – Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Непростая игра в Неаполе ожидает Антонио Конте и его команду. Они будут противостоять крепкой "Фиорентине", однако если там планируют бороться за Скудетто, то надо не отставать от лидера чемпионата. Удастся ли "Наполи" оформить три очка в этом матче? Узнаем совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 9 марта.

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Серия А. 28-й тур.

9 марта. 16:00. Неаполь. "Диего Марадона"

Главный судья: Андреа Коломбо (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "Наполи" — "Фиорентина"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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