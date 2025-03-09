Камбэк от хозяев. Интер – Монца 3:2. Видео голов и обзор матча

В поединке 28 тура чемпионата Италии "Интер" принимал дома "Монцу". Гости забили два гола до 44 минуты, однако преимущество в счете удержать не смогли. За 15 минут до завершения основного времени встречи цифры на табло были равными. А затем защитник "Монцы" оформил автогол, из-за которого его команда и проиграла. Но этот решающий момент был очень безумным. Проверялся он даже с помощью VAR.

Серия А, 28 тур

"Интер" – "Монца" 3:2

Голы: Арнаутович 45+1, Чалханоглу 64, Кирьякопулос 77 – Биринделли 32, Кейта 44