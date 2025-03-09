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Тренер Милана: Теперь я привык к этим матчам на американских горках

Италия
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Наконец-то прервал серию из трех поражений подряд

Тренер Милана: Теперь я привык к этим матчам на американских горках

Фото - acmilan.com

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Главный тренер “Милана” Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды в матче против “Лечче”.

“Теперь я привык к этим матчам на американских горках, мы провели хороший первый тайм и создали много моментов. Мы не заслужили уступать по состоянию на перерыв поединка. Мы хорошо подготовились к матчу. Во втором тайме мы не очень хорошо вошли, но качественно победили”, – сказал Консейсау.

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Это была первая победа “Милана” за последние четыре тура Серии А. Сейчас команда находится на восьмом месте турнирной таблицы.

Следующий матч "россонерри" проведут 15 марта против "Комо".

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Сержиу Консейсау Милан Лечче
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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