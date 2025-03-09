Тренер Милана: Теперь я привык к этим матчам на американских горках

Главный тренер “Милана” Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды в матче против “Лечче”.

“Теперь я привык к этим матчам на американских горках, мы провели хороший первый тайм и создали много моментов. Мы не заслужили уступать по состоянию на перерыв поединка. Мы хорошо подготовились к матчу. Во втором тайме мы не очень хорошо вошли, но качественно победили”, – сказал Консейсау.