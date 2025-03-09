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Коваленко против Довбика. Эмполи – Рома: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Украинское дерби в Италии

Коваленко против Довбика. Эмполи – Рома: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках 28 тура итальянского чемпионата "Эмполи" дома примет "Рому". Хозяева идут в зоне вылета в двух очках от спасительной позиции. "Волки" занимают девятую строчку, сохраняя еще шансы на попадание в еврокубки. Однако самое интересное в обеих командах – наличие украинцев: Виктор Коваленко может сегодня сыграть против Артема Довбика.

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Чемпионат Италии, 28 тур

9 марта, 19:00

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

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Трансляція матчу Емполі - Рома
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Артем Довбик Виктор Коваленко Рома (Италия) Эмполи смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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