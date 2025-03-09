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Коваленко против Довбика. Эмполи – Рома: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Украинское дерби в Италии
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 28 тура итальянского чемпионата "Эмполи" дома примет "Рому". Хозяева идут в зоне вылета в двух очках от спасительной позиции. "Волки" занимают девятую строчку, сохраняя еще шансы на попадание в еврокубки. Однако самое интересное в обеих командах – наличие украинцев: Виктор Коваленко может сегодня сыграть против Артема Довбика.
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Чемпионат Италии, 28 тур
9 марта, 19:00
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
Трансляція матчу Емполі - РомаСмотреть трансляцию
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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