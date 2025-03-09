Коваленко против Довбика. Эмполи – Рома: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

В рамках 28 тура итальянского чемпионата "Эмполи" дома примет "Рому". Хозяева идут в зоне вылета в двух очках от спасительной позиции. "Волки" занимают девятую строчку, сохраняя еще шансы на попадание в еврокубки. Однако самое интересное в обеих командах – наличие украинцев: Виктор Коваленко может сегодня сыграть против Артема Довбика.

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Чемпионат Италии, 28 тур

9 марта, 19:00

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