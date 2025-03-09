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Опытный хавбек Интера после игры против Монцы назвал главные цели команды
Для Sky Sport
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Опорный полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу поделился со Sky Sport, какую цель он и команда ставят в этом сезоне.
"Я думаю, что у тренера есть правильное настроение, мы хотим выиграть требл и дать нашим болельщикам что-то важное. Но это долгий путь, и мы должны идти к нему шаг за шагом", – сказал Чалханоглу.
Добавим, что сейчас "Интер" занимает первое место в Серии А, в Кубке Италии они попали в полуфинал, их соперником стал "Милан" (игра пройдет 2 апреля), а в Лиге чемпионов они в рамках 1/8 финала обыграли "Фейеноорд" со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет 11 апреля.
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