Опытный хавбек Интера после игры против Монцы назвал главные цели команды

Опорный полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу поделился со Sky Sport, какую цель он и команда ставят в этом сезоне.

"Я думаю, что у тренера есть правильное настроение, мы хотим выиграть требл и дать нашим болельщикам что-то важное. Но это долгий путь, и мы должны идти к нему шаг за шагом", – сказал Чалханоглу.

Добавим, что сейчас "Интер" занимает первое место в Серии А, в Кубке Италии они попали в полуфинал, их соперником стал "Милан" (игра пройдет 2 апреля), а в Лиге чемпионов они в рамках 1/8 финала обыграли "Фейеноорд" со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет 11 апреля.