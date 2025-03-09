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Поединок за шесть очков. Ювентус – Аталанта: смотреть прямую видеотрансляцию матча Серии А
Соседи по турнирной таблице
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" и "Аталанта" идут совсем рядом в турнирке Серии А. Бергамаски занимают третье место и опережают "старую сеньору" на три зачетных пункта. В матче первого круга команды сыграли вничью 1:1. Как же завершится поединок сейчас, когда вес ошибки значительно больше?
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.
Чемпионат Италии, 28 тур
9 марта, 21:45
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Ювентус - АталантаСмотреть трансляцию
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