Поединок за шесть очков. Ювентус – Аталанта: смотреть прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Ювентус" и "Аталанта" идут совсем рядом в турнирке Серии А. Бергамаски занимают третье место и опережают "старую сеньору" на три зачетных пункта. В матче первого круга команды сыграли вничью 1:1. Как же завершится поединок сейчас, когда вес ошибки значительно больше?

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Чемпионат Италии, 28 тур

9 марта, 21:45

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