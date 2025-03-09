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Поединок за шесть очков. Ювентус – Аталанта: смотреть прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

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Поединок за шесть очков. Ювентус – Аталанта: смотреть прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" и "Аталанта" идут совсем рядом в турнирке Серии А. Бергамаски занимают третье место и опережают "старую сеньору" на три зачетных пункта. В матче первого круга команды сыграли вничью 1:1. Как же завершится поединок сейчас, когда вес ошибки значительно больше?

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Чемпионат Италии, 28 тур

9 марта, 21:45

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Трансляція матчу Ювентус - Аталанта
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Источник:
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Опубликовал: UA-Футбол
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