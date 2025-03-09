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Серия А. Наполи - Фиорентина 2:1. Не отпустили Интер

Италия

Удалось избежать повторения проклятья

Серия А. Наполи - Фиорентина 2:1. Не отпустили Интер

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Серия А. 28-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Фиорентина" 2:1

Голы: Лукаку 26, Распадори 60 - Гудмундссон 66

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Политано (Оливера 82), Лоботка, Гилмор, МакТоминей (Биллинг 86), Спинаццола (Жезус 90), Лукаку, Распадори (Симеоне 87)

"Фиорентина": Де Хеа, Комуццо (Морено 74), Мари, Раньери (Понграчич 59), Додо, Катальди (Бельтран 82), Фаджоли, Ндур, Паризи (Гозенс 58), Гудмундссон, Кен

Предупреждения: Буонджорно 48 - Гудмундссон 64, Понграчич 88

Главный арбитр: Андреа Коломбо

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