Италия
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Феерия Давида де Хеа. Наполи – Фиорентина 2:1. Видео голов и обзор матча
Однако неаполитанцы все равно забрали свои три очка
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 28 тура чемпионата Италии "Наполи" дома принимал "Фиорентину". Подопечные Антонио Конте продолжают преследовать "Интер" в чемпионской гонке, а "фиалки" немного потеряли позиции в борьбе за еврокубки после сегодняшнего поражения. А отрыв в счете мог быть и больше, если бы не девять сэйвов от Давида де Хеа.
"Наполи" – "Фиорентина" 2:1
Голы: Лукаку 26, Распадори 60 – Гудмундссон 66
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