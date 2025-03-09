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Феерия Давида де Хеа. Наполи – Фиорентина 2:1. Видео голов и обзор матча

Италия

Однако неаполитанцы все равно забрали свои три очка

Феерия Давида де Хеа. Наполи – Фиорентина 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 28 тура чемпионата Италии "Наполи" дома принимал "Фиорентину". Подопечные Антонио Конте продолжают преследовать "Интер" в чемпионской гонке, а "фиалки" немного потеряли позиции в борьбе за еврокубки после сегодняшнего поражения. А отрыв в счете мог быть и больше, если бы не девять сэйвов от Давида де Хеа.

"Наполи" – "Фиорентина" 2:1

Голы: Лукаку 26, Распадори 60 – Гудмундссон 66

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