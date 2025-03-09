  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Эмполи - Рома 0:1. Довбик побеждает Коваленко
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Эмполи - Рома 0:1. Довбик побеждает Коваленко

Италия

Правда, единственный гол был забит еще до их выхода на поле

Серия А. Эмполи - Рома 0:1. Довбик побеждает Коваленко

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Серия А. 28-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Рома" 0:1

Гол: Суле 1

"Эмполи": Сильвестри, Мариануччи, Гогличидзе (Кампаньелло 86), Де Шильо (Самба 46), Гьяси, Грасси, Хендерсон (Коваленко 66), Пеццелла, Эспозито (Конате 66), Какаче, Коломбо (Куаме 46)

"Рома": Свилар, Нельссон, Хуммельс, Ндика, Абдулхамид (Ренш 64), М. Коне, Паредес (Кристанте 65), Салах-Эддине (Анхелиньо 65), Лоренцо Пеллегрини, Суле (Бальданци 80), Шомуродов (Довбик 72)

Предупреждения:

Главный арбитр: Марко Ди Белло

По теме
yellow-arrow
Коваленко выиграл 66% единоборств, Довбик – всего 25%. Оценки украинцев в очной встрече
yellow-arrow
Феерия Давида де Хеа. Наполи – Фиорентина 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Украинская встреча в матче Эмполи - Рома. Известно, будут ли играть Коваленко и Довбик
Серия А Наши за границей Артем Довбик Виктор Коваленко Рома (Италия) Эмполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.03.2025 в 20:59
Довбик игрок запаса. Обидно. И прогресса в его игре не видно
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.03.2025 в 20:59
Довбик игрок запаса. Обидно. И прогресса в его игре не видно
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости