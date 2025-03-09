Италия
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Серия А. Эмполи - Рома 0:1. Довбик побеждает Коваленко
Правда, единственный гол был забит еще до их выхода на поле
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 28-й тур Эмполи. "Карло Кастеллани" "Эмполи" - "Рома" 0:1 Гол: Суле 1 "Эмполи": Сильвестри, Мариануччи, Гогличидзе (Кампаньелло 86), Де Шильо (Самба 46), Гьяси, Грасси, Хендерсон (Коваленко 66), Пеццелла, Эспозито (Конате 66), Какаче, Коломбо (Куаме 46) "Рома": Свилар, Нельссон, Хуммельс, Ндика, Абдулхамид (Ренш 64), М. Коне, Паредес (Кристанте 65), Салах-Эддине (Анхелиньо 65), Лоренцо Пеллегрини, Суле (Бальданци 80), Шомуродов (Довбик 72) Предупреждения: Главный арбитр: Марко Ди Белло
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жажа_the_best (Харьков)
09.03.2025 в 20:59
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