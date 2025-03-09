Серия А. Ювентус - Аталанта 0:4. Вот так Юве борется за Скудетто

Серия А. 28-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Аталанта" 0:4

Голы: Ретеги 29 (пен.), Де Роон 46, Дзаппакоста 66, Лукман 77

"Ювентус": Ди Грегорио, Веа (Кошта 53), Гатти (Калулу 53), Келли, Камбиазо, Локателли, К. Тюрам, МакКенни, Йилдиз (Коопмейнерс 46), Коло Муани (Д. Влахович 75), Н. Гонсалес (Мбангула 53)

"Аталанта": Карнезекки, Хиен, Джимсити, Колашинац (Толой 83), Белланова, Де Роон, Эдерсон (Пашалич 80), Дзаппакоста, Куадрадо (Брешианини 46), Лукман (Самарджич 80), Ретеги (Де Кетеларе 61)

Предупреждения: Йилдиз 44 - Хиен 41

Главный арбитр: Симоне Соцца

"Ювентус" выиграл пять матчей лиги подряд, сократил отставание от первого места до шести очков, и СМИ объявили о его совершенно неожиданном включении в борьбу за Скудетто. Вспоминая, какие спурты способны выдавать "бьянконери" в решающих стадиях сезона. Впрочем, в предыдущие сезоны они также начинали плохо, затем устраивали спурты, а затем проигрывали Топ-матч и вылетали из борьбы за трофей. Так выходит и сейчас.

Впрочем, разумеется, нынешнее поражение выделяется. Четыре мяча дома в лиге "Юве" пропустил впервые с 2011-го года. А ведь тогда остался вдесятером в самом начале матча. С разницей в четыре мяча дома в лиге проиграл впервые с 1967-го года. Позорная страница в истории клуба. И именно в такой момент, когда создал иллюзию возвращения в борьбу за чемпионский титул. Когда шел первым в лиге по пропущенным мячам.

Кое-какие предпосылки для подобного провала были. Все те пять побед были сложными, вымученными, при крайне серой игре. И никакой радости в клубе после них не испытывали. Наоборот - болельщики бушевали, протестовали из-за вылетов из Кубка Италии и Лиги Чемпионов (и прежде всего - против руководства клуба), атмосфера в "Ювентусе" паршивая, а журналисты спрашивают Тьяго Мотту, поддерживает ли его клуб.

Были ли предпосылки для подобного успеха "Аталанты", ее единолично наибольшей победы над "Ювентусом" в истории? Она также неспокойна, тренер ссорится с игроками и говорит, что не будет продлевать контракт, в десяти предыдущих матчах лиги были одержаны лишь три победы, в предыдущем дома не удалось переиграть аутсайдера - 0:0 с "Венецией". В позапрошлом дома состоялся 0:0 с "Кальяри". А вот в гостях в лиге бергамцы сегодня даже не добрали. После двух 5:0 подряд - "всего лишь" 4:0.

Начинался матч энергично, но некачественными ударами. Хозяева били выше с 16-20 метров, гости из штрафной - немного неточно, либо в защитников. Затем игра затихла, проснувшись лишь на пенальти за руку МакКенни. Уэстон появился в стартовом составе за счет бывшего игрока "Аталанты" Коопмейнерса и подвел. Ретеги, смазавший два пенальти в сезоне, на этот раз забил и вышел на 22 гола в сезоне в лиге.

В концовке тайма "Аталанта" неясно, как не забила. Ди Грегорио еле тащил, добивания шли в защитников, в стойку или неточно. Пять ударов за минуту. Эти промахи были компенсированы в начале второго тайма - Де Роон перехватил, начал и завершил после сейва Ди Грегорио на Лукмане и добивания Ретеги в защитника. "Юве" выполнил три замены, начал давить, но "Аталанта" выдержала и забила, когда защитник Колашинац оставил пяткой латералю Дзаппакосте.

На фоне пронзительной тишины трибун Душан Влахович отдал пас на ход соперникам, Лукман промчал и пробил Ди Грегорио.

"Аталанта" не пропускает в пятом матче лиги подряд, не проигрывает в 12-ом гостевом в лиге подряд (девять побед). "Ювентус" она побеждает впервые за семь очных матчей лиги. Как раз она заявляет, что еще не вылетела из борьбы за Скудетто. До первого места - три очка. А "Юве" проигрывает дома в лиге впервые за 22 матча, не забивает впервые за 12. В девяти очках позади первого места и в этом туре может потерять четвертое. После такого провала он вообще может потерять вменяемость.