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Доминация волков, но гол только один. Эмполи – Рома 0:1. Обзор матча
3 очка не пахнут
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Джаллоросси" практически сразу открыли счет, но в дальнейшем так и не смогли реализовать хотя бы еще один момент. У тосканцев ничего не получалось в атаке, поэтому "капитолини" повезло, что одного точного удара хватило для победы.
"Синие" остаются в зоне вылета (18 очков). 15 марта "адзурри" посетят "Торино". Подопечные Раньери поднимаются на седьмую позицию (46 баллов). В ближайшее воскресенье столичный клуб будет принимать "Кальяри".
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Смотрите обзор матча 28-го тура Серии А
Эмполи. Стадио Карло Кастеллани, 12 393 зрителя
Гол: Суле, 1
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