Доминация волков, но гол только один. Эмполи – Рома 0:1. Обзор матча

"Джаллоросси" практически сразу открыли счет, но в дальнейшем так и не смогли реализовать хотя бы еще один момент. У тосканцев ничего не получалось в атаке, поэтому "капитолини" повезло, что одного точного удара хватило для победы.

"Синие" остаются в зоне вылета (18 очков). 15 марта "адзурри" посетят "Торино". Подопечные Раньери поднимаются на седьмую позицию (46 баллов). В ближайшее воскресенье столичный клуб будет принимать "Кальяри".

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Смотрите обзор матча 28-го тура Серии А

Эмполи. Стадио Карло Кастеллани, 12 393 зрителя

Эмполи – Рома 0:1

Гол: Суле, 1