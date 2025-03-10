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Бьянконери пристыдили перед своими болельщиками. Ювентус – Аталанта 0:4. Обзор матча

Италия
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Место в зоне ЛЧ под угрозой

Бьянконери пристыдили перед своими болельщиками. Ювентус – Аталанта 0:4. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом тайме "оробичи" наиграли на гол, поскольку активно создавали моменты, но забили только с пенальти. После перерыва "старая синьора" посыпалась, хотя увеличила владение до 70% и впервые попала в створ.

"Зебры" пока остаются на 4-м месте (52 пункта). 16 марта подопечные Мотты поедут во Флоренцию. "Королева провинциалов" продолжает преследовать лидеров и занимает 3 позицию (58 баллов). В ближайшее воскресенье "ла деа" будет принимать "Интер".

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Смотрите обзор матча 28-го тура Серии А

Турин. Allianz Stadium, 41 507 зрителей

Ювентус – Аталанта 0:4

Голы: Ретеги, 29 (п), де Рон, 46, Дзаппакоста, 66, Лукман, 77

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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