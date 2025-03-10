Главный тренер Ювентуса: Аталанта победила заслуженно

Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта прокомментировал домашнее поражение от "Аталанты" (0:4) на послематчевой пресс-конференции.

"Аталанта" заслужила победу, и мы знали, какого стиля игры от них ожидать. Мы хорошо начали, но после первого гола нам было трудно отреагировать. Мы пытались атаковать без должной организации, что лишь усложнило нашу ситуацию. Затем допустили ошибку при выходе из обороны, что привело ко второму пропущенному мячу. После этого мы еще больше потеряли баланс, хотя пытались идти вперед. "Аталанта" победила заслуженно.

Это был тяжелый и сложный матч против сильной команды. Если вы ждете от меня эмоциональных сцен, то это не про меня. Я серьезный и честный человек и признаю преимущество соперника. Я расстроен и разочарован, но завтра нам нужно найти силы, чтобы двигаться дальше, еще больше сплотить команду", - сказал Мотта.