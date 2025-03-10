Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над Ювентусом

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал триумф в гостях против "Ювентуса" на послематчевой пресс-конференции

"Результат говорит сам за себя - это фантастический итог для нас. Трудно было представить такой разгром, учитывая серию побед "Ювентуса". Мы провели почти идеальный матч, хотя упустили несколько хороших моментов. Сегодня команда сыграла на очень высоком уровне", - сказал Гасперини.

Когда его спросили, может ли "Аталанта" теперь мечтать о чемпионстве, тренер ответил следующее.

"Фанаты должны мечтать, нельзя отбирать у них эти эмоции. Мы всегда говорили, что чемпионство для нас - это что-то почти невозможное. Но если сильно в это верить, то невозможное может стать возможным. "Интер" и "Наполи" - очень сильные команды, они практически не теряют очки. В воскресенье нас ждет матч с "Интером", и мы подходим к нему после семи поражений подряд в очных встречах. Впервые на этом этапе чемпионата мы опережаем "Ювентус" на три очка и реально боремся за титул. Это приносит огромное удовольствие", - сказал Гасперини.

Добавим, что после 28 сыгранных матчей "бергамаски" занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 58 очками. До первого "Интера" 3 зачетных балла.