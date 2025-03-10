Интер собирается обсудить со своим нападающим подписание нового контракта

Миланский "Интер" собирается обсудить условия нового контракта со своим нападающим.

Согласно информации от издания La Gazzetta dello Sport, руководство "нерадзурри" опасается того, что Маркус Тюрам может покинуть клуб этим летом. Они хотят сохранить в команде 27-летнего французского нападающего, предложив ему новое долгосрочное соглашение на улучшенных финансовых условиях.

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Отметим, что действующий контракт Тюрама с "Интером" рассчитан до лета 2028 года. В его соглашении прописана клаусула в размере 85 миллионов евро, которую "змеи" хотят убрать, если им удастся договориться с форвардом.

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В этом сезоне Маркус Тюрам забил 15 голов и отдал 4 ассиста в 36 матчах за "Интер" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.