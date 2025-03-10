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Конте - о победе над Фиорентиной: Я еще никогда не был таким эмоциональным

Италия

Наставник неаполитанцев доволен результатом и поддержкой от местных болельщиков

Конте - о победе над Фиорентиной: Я еще никогда не был таким эмоциональным

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал победу своей команды над "Фиорентиной" (2:1).

"В этом матче я увидел команду, которая действительно заслужила победу. Мы могли действовать еще агрессивнее у ворот соперника и лучше контролировать ситуацию в конце игры. Но в целом ребята сыграли очень хорошо. Поддержка от наших болельщиков была невероятной. Я еще никогда не был таким эмоциональным, как сегодня. Впереди осталось десять матчей, в которых мы должны выложиться на полную", — приводит его слова издание La Gazzetta dello Sport.

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Напомним, что "Наполи" находится на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 60 очков после 28 сыгранных туров в чемпионате Италии. Команда Антонио Конте отстает от "Интера" лишь не один пункт.

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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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