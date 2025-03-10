Конте - о победе над Фиорентиной: Я еще никогда не был таким эмоциональным

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал победу своей команды над "Фиорентиной" (2:1).

"В этом матче я увидел команду, которая действительно заслужила победу. Мы могли действовать еще агрессивнее у ворот соперника и лучше контролировать ситуацию в конце игры. Но в целом ребята сыграли очень хорошо. Поддержка от наших болельщиков была невероятной. Я еще никогда не был таким эмоциональным, как сегодня. Впереди осталось десять матчей, в которых мы должны выложиться на полную", — приводит его слова издание La Gazzetta dello Sport.