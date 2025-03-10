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Чемпион Европы рассказал, что был очень близок к подписанию контракта с Наполи
Когда покидал Ювентус
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский нападающий Федерико Бернардески рассказал в интервью, что президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис вел переговоры с его агентом, а сделка о переходе была почти согласована.
"Да, я действительно был очень близок к "Наполи" в 2022 году. Президент позвонил моему агенту, и переговоры начались. "Наполи" - это место, которое много дает, здесь живут футболом и только футболом. Такое может понравиться игроку. Однако ничего не получилось, и я улетел в Канаду", - сказал Бернардески.
После 5 лет в "Ювентусе" Бернардески в конце концов отправился в МЛС, присоединившись к "Торонто", где он сейчас продолжает свою карьеру. За канадский клуб он сыграл 87 матчей, приняв участие в 37 голах. Интересно, что в "Торонто" он играет вместе с легендой "Наполи" Лоренцо Инсинье.
Бернардески также был частью состава сборной Италии на Евро-2020, добыв титул чемпиона Европы.
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