Лацио - Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Пять побед "Ювентуса" подряд вынудили "Лацио" уступить ему четвертое место в лиге. Но сильно "лациале" не отставали, цеплялись, набрав в тех пяти турах 11 очков. И вот теперь, после поражения "Юве" вчера, получили шанс вернуться в Топ-4. Сумеют ли им воспользоваться?

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Серия А. 28-й тур

10 марта. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Удинезе"

Главный арбитр: Марко Пиччинини