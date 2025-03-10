Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лацио - Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Лацио - Удинезе: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.03.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Пять побед "Ювентуса" подряд вынудили "Лацио" уступить ему четвертое место в лиге. Но сильно "лациале" не отставали, цеплялись, набрав в тех пяти турах 11 очков. И вот теперь, после поражения "Юве" вчера, получили шанс вернуться в Топ-4. Сумеют ли им воспользоваться?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Серия А. 28-й тур
10 марта. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Удинезе"
Главный арбитр: Марко Пиччинини
Трансляція матчу Лаціо - УдінезеСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Начали хватать звезды с неба". Александр Кучер - о неожиданном результате одного из матчей 20-го тура УПЛ
- Колос выбрал нового тренера - ранее он уже возглавлял команду
- Петраков объяснил свое присутствие на матче УПЛ
- Серия А. Эмполи - Рома 0:1. Довбик побеждает Коваленко
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000