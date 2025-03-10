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Лацио - Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Лацио - Удинезе: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.03.25 ⋊ Серия А на UA-Футбол

Лацио - Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пять побед "Ювентуса" подряд вынудили "Лацио" уступить ему четвертое место в лиге. Но сильно "лациале" не отставали, цеплялись, набрав в тех пяти турах 11 очков. И вот теперь, после поражения "Юве" вчера, получили шанс вернуться в Топ-4. Сумеют ли им воспользоваться?

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Серия А. 28-й тур

10 марта. 21:45. Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Удинезе"

Главный арбитр: Марко Пиччинини

Трансляция матча
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Трансляція матчу Лаціо - Удінезе
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