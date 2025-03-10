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Известны имена кандидатов на замену Тьяго Мотты

Италия

Будущее тренера "Ювентуса" под вопросом

Известны имена кандидатов на замену Тьяго Мотты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Список неудач Мотты растет, и теперь даже выход в Лигу чемпионов не гарантирует ему места на тренерской скамье в следующем сезоне.

Поражение от "Аталанты" заставило "Ювентус" задуматься над будущим Мотты. Хотя руководство клуба публично поддерживало тренера, он сам прекрасно знает, что в больших клубах все решают результаты. Следующие месяцы станут решающими. Кроме разочарований в результатах, руководство будет оценивать прогресс команды и отношения тренера с игроками, которые далеко не всегда были идеальными.

"Ювентус" внимательно следит за развитием событий. Если результаты ухудшатся, летом руководство, вероятно, будет искать нового тренера. Наиболее желаемый вариант среди болельщиков – возвращение Антонио Конте. Другая кандидатура – Джан Пьеро Гасперини, уже подтвердивший, что покинет "Аталанту" после этого сезона. Также стоит держать в поле зрения и Роберто Де Дзерби, который сейчас работает в "Марселе".

Добавим, что после 28 сыгранных матчей "Ювентус" занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Италии с 52 очками.

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Ювентус (Турин) Джан Пьеро Гасперини Антонио Конте Тьяго Мотта Роберто Де Дзерби
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Источник:
La Gazzettaa dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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