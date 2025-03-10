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Интер сообщил результаты обследования своего полузащитника
Пропустит определенное количество матчей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Интера" Петр Зелинский прошел медицинское обследование после травмы, полученной в матче против "Монцы".
Матч для польского хавбека продлился всего несколько минут. Он вышел на поле на 70-й минуте, но уже на 73-й был вынужден его покинуть. Причиной стал дискомфорт в икроножной мышце.
Сегодняшнее медицинское обследование подтвердило растяжение медиальной мышцы икры правой ноги. Ожидается, что восстановление займет примерно полтора месяца.
"Петр Зелинский сегодня прошел клиническое и инструментальное обследование в Институте Humanitas в Роццано после травмы, полученной в субботнем матче против "Монцы".
Обследование показало растяжение медиальной мышцы икры правой ноги. Состояние полузащитника будет оценено повторно в ближайшие недели", - сообщил "Интер".
Добавим, что в этом сезоне на счету поляка 2 гола и 3 ассиста в 33 матчах за "Интер" во всех турнирах.
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