Интер сообщил результаты обследования своего полузащитника

Полузащитник "Интера" Петр Зелинский прошел медицинское обследование после травмы, полученной в матче против "Монцы".

Матч для польского хавбека продлился всего несколько минут. Он вышел на поле на 70-й минуте, но уже на 73-й был вынужден его покинуть. Причиной стал дискомфорт в икроножной мышце.

Сегодняшнее медицинское обследование подтвердило растяжение медиальной мышцы икры правой ноги. Ожидается, что восстановление займет примерно полтора месяца.

"Петр Зелинский сегодня прошел клиническое и инструментальное обследование в Институте Humanitas в Роццано после травмы, полученной в субботнем матче против "Монцы". Обследование показало растяжение медиальной мышцы икры правой ноги. Состояние полузащитника будет оценено повторно в ближайшие недели", - сообщил "Интер".

Добавим, что в этом сезоне на счету поляка 2 гола и 3 ассиста в 33 матчах за "Интер" во всех турнирах.