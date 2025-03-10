Юная звезда Серии А согласилась на переход в Интер

Игрок "Комо" Нико Пас хочет играть в "Интере", но теперь клубу нужно найти правильный подход, чтобы преодолеть все препятствия.

Активную работу ведет вице-президент клуба Хавьер Дзанетти, который имеет давнюю дружбу с отцом игрока Пабло Пасом. Именно он начал переговоры и убедил Нико склониться к выбору в пользу "Интера". И хотя у миланцев есть преимущество в переговорах, чтобы закрыть трансфер, клубу придется сделать решающие шаги. Параллельно Нико Пас имеет и другие варианты – остаться в "Комо" или вернуться в "Реал Мадрид".

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Если он останется в "Комо", то станет частью клуба, который принадлежит одному из богатейших владельцев и имеет амбициозные планы на ближайшее будущее. Если вернется в "Реал", то окажется в самом титулованном клубе мира, но рискует остаться в тени других звездных игроков, уже имеющихся в составе.

Мадридцы имеют право выкупа его контракта: они могут вернуть Паса за 9 миллионов евро летом 2025 года, за 10 миллионов в 2026 году и за 11 миллионов в 2027 году. Кроме того, "Реал" получит 50% от суммы будущей продажи. В то же время "Комо" может выкупить игрока за сумму от 20 до 25 миллионов евро, чтобы устранить любые опции выкупа со стороны "Реала".

"Интер" готовится к сложному переговорному процессу: он может договориться либо с "Комо", если тот решит ускорить выкуп игрока, либо непосредственно с "Реалом", предложив лучшие условия.

Добавим, что в этом сезоне 20-летний Пас забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 26 матчах за "Комо" во всех турнирах.