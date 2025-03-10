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Журналист опроверг слухи о возможном назначении Тудора в Ювентус
В его услугах заинтересованы два других клуба из Серии А
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный журналист опроверг слухи о возможном назначении Игоря Тудора на пост главного тренера "Ювентуса".
Согласно информации от Николо Скиры, несмотря на последние слухи, связывающие туринский клуб с именем Игоря Тудора, руководство "бьянконери" не общалось с 46-летним хорватским специалистом.
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Также известно, что "Ювентус" не собирается увольнять Тьяго Мотту. Кроме того, Тудор не собирается возглавлять команду до конца сезона и не рассматривает вариант с тем, чтобы стать временным тренером. В его услугах заинтересованы два других клуба из Серии А, которые могут предложить наставнику долгосрочный проект.
Последним местом работы Игоря Тудора был римский "Лацио". До этого он возглавлял "Марсель" и "Верону".
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