Италия
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Справедливая ничья. Лацио - Удинезе 1:1. Видео голов и обзор матча
Не сумели "орлы" "Ювентус" обогнать
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" и "Удинезе" расписали мировую ничью в игре 28-го тура чемпионата Италии.
У римлян отличился Алессио Романьоли, у "зебр" - Флориан Товен.
В турнирной таблице "Лацио" остался на 5-м месте, "Удинезе" - на 10-м.
Серия А. 28-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Удинезе" 1:1
Голы: А. Романьоли 32 - Товен 22
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