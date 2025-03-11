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Справедливая ничья. Лацио - Удинезе 1:1. Видео голов и обзор матча

Италия
Обновлено

Не сумели "орлы" "Ювентус" обогнать

Справедливая ничья. Лацио - Удинезе 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лацио" и "Удинезе" расписали мировую ничью в игре 28-го тура чемпионата Италии.

У римлян отличился Алессио Романьоли, у "зебр" - Флориан Товен.

В турнирной таблице "Лацио" остался на 5-м месте, "Удинезе" - на 10-м.

Серия А. 28-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Удинезе" 1:1

Голы: А. Романьоли 32 - Товен 22

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