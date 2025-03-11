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Милан следит за талантливым полузащитником Болоньи
Однако они могут столкнуться с серьезной конкуренцией
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" внимательно наблюдает за талантливым полузащитником "Болоньи".
Как сообщил журналист Николо Скира, представители "россонери" следят за 22-летним полузащитником "Болоньи" Джованни Фаббианом. Перспективный итальянец может выполнять роль атакующего хавбека и играть на позиции правого вингера.
Также известно о том, что "Интер", воспитанником которого считается Фаббиан, может воспользоваться опцией обратного выкупа футболиста, которая составляет 12 миллионов евро. Однако руководство "нерадзурри" еще не знает, будет ли ее использовать.
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В этом сезоне Джованни Фаббиан провел 30 матчей за "Болонью" во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Его стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 13 миллионов евро.
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