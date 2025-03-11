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Легендарный центрбек Ювентуса недоволен провальным сезоном команды под руководством Мотты
Однако он считает, что молодому итальянскому наставнику можно дать время в клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный бывший центральный защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи откровенно высказался о неудовлетворительных результатах команды Тьяго Мотты в этом сезоне.
"Мне было больно на сердце от поражения "Ювентуса" в матче с "Аталантой" (0:4). Если команда не сможет в этом сезоне попасть в топ-4 Серии А, это будет провальная кампания. Они нуждаются в новых футболистах, а также им нужен новый менеджер, если ничего в итоге не изменится".
"Если вы хотите побеждать, то в июне вам надо немедленно подписать Антонио Конте, иначе дайте достаточно времени Мотте и Джунтоли, чтобы заложить фундамент для побед в будущем. Мотта должен уже понять, что тренировать "Ювентус" — это другой мир, это не так легко", — добавил Бонуччи.
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Добавим, что "Ювентус" на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе лишь 52 очка. "Лацио" отстает от "бьянконери" на один пункт, а "Болонья" — на два.
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