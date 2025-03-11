Известны три клуба, которые хотят подписать Маркуса Тюрама

Отличный период Маркуса Тюрама в "Интере" не остался незамеченным в Премьер-лиге. "Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль" активно следят за 27-летним нападающим и усилили свой интерес в последние недели - скауты этих клубов посетили несколько его матчей в Италии.

С момента перехода в "Интер" Тюрам стал ключевым элементом атаки. Универсальность, умение взаимодействовать с партнерами и голевое чутье сделали его желанным приобретением для нескольких клубов, особенно в Премьер-лиге, где его стиль прекрасно вписывается.

Каждый из претендентов имеет свои причины для этого трансфера. "Челси" рассматривает Тюрама как идеального партнера для Николя Джексона, стремясь усилить конкуренцию в атаке. "Ливерпуль" рассматривает его как потенциальную замену Дарвину Нуньесу, а в "Арсенале" считают, что стиль игры Тюрама идеально соответствует философии Микеля Артеты.

Добавим, что в этом сезоне на счету нападающего 15 голов и 4 ассиста в 36 матчах во всех турнирах.