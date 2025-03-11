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Рома продлила сотрудничество с Чемпионом мира-2022 года
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" объявила о продлении контракта с аргентинским полузащитником Леандро Паредесом.
Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.
Добавим, что 30-летний аргентинец в текущем сезоне сыграл в текущем сезоне 27 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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Источник:Рома
Опубликовал: Екатерина Власова
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